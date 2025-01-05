قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مطرب شعبى بكفالة 10 آلاف جنيه بواقعة دهس شاب بإمبابة بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات "سلبية".

دهس شاب بإمبابة

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه بورود بلاغ من رئيس مباحث إمبابة، المقدّم عصام الشناوي، مفاده حضور مطرب شعبى للقسم وإقراره بصدم شاب والتسبب فى إصابته، وانتقلت أجهزة الأمن للشاب فى المستشفى وتم أخذ أقواله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وكشف التقرير الطبي للشاب المصاب وأن الضحية به بعض الكدمات إثر الحادث، ودلت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المطرب كان يقود سيارته بشارع كورنيش النيل واصطدم بدراجة نارية يقودها طالب، ما تسبب فى سقوطه وإصابته،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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