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حوادث

موعد أولى جلسات استئناف نجل زوجة شيف شهير في اتهامه بدهس عامل على حكم حبسه سنة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت النيابة العامة 14 يناير الجاري لنظر أولى جلسات استئناف نجل زوجة شيف شهير، على حكم حبسه سنة في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة ملك الشيف بمدينة الشيخ زايد.

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث  بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث
 

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة شيف شهير.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو مترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.


وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا.

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النيابة العامة نجل زوجة شيف شهير الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد

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