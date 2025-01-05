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حوادث

النيابه العامة تطلب مثول مروان حمدي للتحقيق في قضية سب جمهور الأهلي

النيابه العامه تطلب
النيابه العامه تطلب مثول مروان حمدى للتحقيق في قضيه سب جمهو

أمرت النيابة العامة ، باستدعاء  مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز للتحقيق في قضية سب جمهور الاهلي.

 

النيابة العامة تطلب مثول مروان حمدى للتحقيق 

وجاء في نص البلاغ، أنه بتاريخ 22 يوليو 2024 وعقب نهاية مباراة كرة القدم بين فريق النادي الأهلي المصري وضيفه فريق نادي بيراميدز، في إطار منافسات الدوري العام المصري لكرة القدم، قام المشكو في حقه بعد انتهاء المباراة بإلقاء عبارات إساءة وسب وقذف بأبشع الألفاظ لجمهور النادي الأهلي، وقد تم تداول هذا الفيديو المسيء عبر صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية لمقدم البلاغ وللشعب المصري.

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وأرفق في البلاغ المقدم للنيابة العامة رابط الفيديو محل الواقعة، مشيرًا إلى أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جرائم مؤثمة قانونًا وهي جرائم السب والقذف.

وبدأت النيابة في تفريغ الفيديو المرفق في البلاغ المقدم المحامى محمد رشوان، والاستعلام عن محل سكن المشكو في حقه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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