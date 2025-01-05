الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

تضرر 3 سيارات في حريق مخزن مواد غذائية بسوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شب حريق هائل فى مخزن مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بسبب الحريق  ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمركز البلينا بسوهاج  ونتج عن احتراق كمية من كراتين المواد الغذائية وأجزاء من سيارات داخل المخزن سيارة ملاكي وسيارة نقل بصندوق وسيارة ربع نقل  خاصين بنقل وتوزيع المواد الغذائية وإصابة حارس فى المخزن 

 احتراق 3 سيارات فى حريق فى مخزن مواد غذائية بسوهاج  
كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب  حريق بمخزن بالمنطقة الصناعية بمركز البلينا  بمخزن مواد غذائية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج ملك منيره ع 61 عامًا تاجر.

 

ونتج عن ذلك إصابة ميمي ش ج 62 عامًا حارس خاص بالمخزن مصابًا حالة إختناق وتم نقله لمستشفي برديس المركزي  احتراق كمية من كراتين المواد الغذائية أجزاء من سيارات داخل المخزن سيارة ملاكي سيارة نقل بصندوق جامبو وسيارة ربع نقل  خاصين بنقل وتوزيع المواد الغذائية 

 

أفاد مالك المخزن والمصاب أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمخزن ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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