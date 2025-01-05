الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بأسيوط

إنقلاب ملاكى بأسيوط
إنقلاب ملاكى بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمحافظة أسيوط.

 

حادث انقلاب ملاكى بأسيوط


كانت  الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بنطاق دائرة مركز ديروط ووجود مصابين.

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وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لمكان الحادث وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى بطريق “ دشلوط - ديروط” ومصرع "ياسين.ه " ٢٩ سنة وإصابة 2 آخرين، ونقل المصابين لمستشفى والجثة إلى المشرحة، ورفع  آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

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الأجهزة الأمنية حادث انقلاب سيارة ملاكي مديرية أمن اسيوط حادث إنقلاب ملاكى بأسيوط

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