مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمحافظة أسيوط.

حادث انقلاب ملاكى بأسيوط



كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بنطاق دائرة مركز ديروط ووجود مصابين.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لمكان الحادث وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى بطريق “ دشلوط - ديروط” ومصرع "ياسين.ه " ٢٩ سنة وإصابة 2 آخرين، ونقل المصابين لمستشفى والجثة إلى المشرحة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

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