مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث مروع على الطريق الإقليمى (صور)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 في حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

حادث مروع على الطريق الإقليمى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين ووفيات على الطريق الإقليمي إتجاه مدينة بلبيس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف ومدعومة بأوناش المرور الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تصادم ميكروباص مع سوزوكي ، مما نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين والجثامين فيما يعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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