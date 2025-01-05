الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

عملية دقيقة للجيش المالي تطيح بقيادي بارز في "داعش"

مالي، فيتو
مالي، فيتو

أعلن الجيش المالي، أمس السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الأفريقي، بعد عملية استخباراتية دقيقة نفذتها قواته المسلحة، يوم الجمعة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش المالي، في بيان، أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل، المعروف بلقبي "أبو رقية" و"أبو حاش"، مشيرة إلى أن الأخير كان مطلوبًا منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق هجمات وارتكاب انتهاكات جماعية ضد المدنيين في منطقتي ميناكا وغاو.

وأشار البيان إلى أن العملية لم تقتصر على اعتقال القيادي المذكور، بل تضمنت أيضًا "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك مكونات تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وتشهد مالي اضطرابات متواصلة منذ عام 2012 بسبب تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلى جانب عصابات إجرامية محلية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، اتخذت السلطات العسكرية في مالي خطوات جذرية خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والاتجاه نحو تعزيز التعاون العسكري والسياسي مع روسيا.

يُذكر أن الأمم المتحدة حذرت العام الماضي من تنامي نفوذ تنظيم "داعش" في منطقة غرب أفريقيا، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.

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الجيش المالي الساحل الأفريقي محمد ولد أركحيل السلطات العسكرية في مالي روسيا

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