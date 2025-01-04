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ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

مانسا موسى
مانسا موسى

على الرغم من أن إيلون ماسك يعد أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 436 مليار دولار، فإنه لم يصل بعد إلى لقب أغنى رجل في التاريخ. ولا يزال هذا اللقب محفوظًا لإمبراطور مالي السابق، مانسا موسى، الذي عاش في القرن الرابع عشر.

 

إمبراطورية الذهب في مالي

في القرن الرابع عشر، كانت إمبراطورية مالي إحدى أعظم ممالك غرب أفريقيا، فقد امتدت من السنغال إلى تمبكتو. ورأس هذه الإمبراطورية الإمبراطور مانسا موسى، الذي ينتمي إلى سلالة ملكية عريقة.

 

مانسا موسى أغنى رجل في التاريخ 

واستغل مانسا موسى الموارد الهائلة لمملكته، لا سيما مناجم الذهب التي كانت تمثل مصدرًا رئيسًا لثروته، حيث كانت مملكة مالي تمتلك في ذلك الوقت حوالي نصف الموارد العالمية من الذهب. هذه الوفرة جعلت مانسا موسى يعد أغنى رجل في تاريخ البشرية. 

وبينما يصعب تقدير حجم ثروته بدقة، يعتقد بعض الخبراء أنها تتراوح بين 400 و600 مليار يورو. في العصور الوسطى، اعتمد الغرب بشكل كبير على ذهب إمبراطورية مالي كمصدر للثروة.

ورغم مكانة إيلون ماسك الحالية كأغنى رجل في العالم، من غير المرجح أن يتمكن من تجاوز ثروة مانسا موسى، التي يصفها الخبراء بأنها "لا تُقدّر بثمن".

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