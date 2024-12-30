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حوادث

النيابة تطلب التحري حول ضبط سيدة حاولت تهريب مبلغ مالي خارج البلاد

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 طلبت  نيابة النزهة تحريات المباحث الجنائية حول ضبط سيدة بحوزتها مبلغ مالي كبير كانت تنوي تهريبه خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

البداية عندما تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية )، وبحوزتها (  750 ألف جنيه) مخبأة داخل إحدى الحقائب؛ حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون. 

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة  وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة قطاع أمن المنافذ النيابة العامة وزارة الداخلية

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