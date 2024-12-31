الانتقام وراء الجريمة، اعترافات صادمة للمتهم بخطف عاطل وتعذيبه وقتله بالمرج

أدلى عاطل متهم بخطف شاب وتعذيبه وقتله بطعنة نافذة في القلب في منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم إن خلافات مالية قديمة بينهما السبب وراء ارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أن المجني عليه رفض رد مبلغ مالي له فأنتوى على الانتقام منه.

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة ترصد للمجني عليه ثم اختطفه وقام بتعذيبه ثم قتله.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.