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أخبار الرياضة اليوم: وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا.. قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك.. الأهلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

متولي حسين مدرب عمال
متولي حسين مدرب عمال المنصورة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كولر: لن نمكن شباب بلوزداد من تحقيق نتيجة إيجابية 

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر يخوض غدا مباراة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد، مؤكدا أن المنافس فريق قوي ويمتلك عناصر جيدة وأن صعوبة المباراة تضاعفت، في ظل موقف شباب بلوزداد، في المجموعة والذي وضعه تحت ضغط كبير.


وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن شباب بلوزداد أظهر في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمعه مع الأهلي بالقاهرة أنه فريق يؤدي بقوة، كما قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني للمباراة التي جمعته مع أورلاندو بيراتس، رغم الخسارة، وهو ما يستلزم من الأهلي العمل بتركيز شديد خلال مباراة الغد. 
 

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع 


توفي متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة أثناء مباراة فريقه أمام طلخا بدوري القسم الرابع بمحافظة الدقهلية.


وتوفي متولي حسين إثر أزمة قلبية خلال صلاة العصر أثناء مباراة عمال المنصورة وطلخا، حيث سقط أرضا لتتدخل الأجهزة الطبية في محاولة لإنقاذه قبل أن يتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

 

ناجي وعاشور يمثلان التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية للمحليين 


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام المختارين لإدارة مواجهات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا خلال شهر فبراير المقبل.

وضمت القائمة 65 حكما، وشهدت تواجد حكمين مصريين، هما محمود ناجي "حكم ساحة" ومحمود عاشور "VAR".

 

أبو قير يفوز علي البلدية في كأس مصر يتأهل لمواجهة الزمالك


كأس مصر، تأهل فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة نادي الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، عقب تخطيه بلدية المحلة بالفوز بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن مباريات دور الـ 64 للدور التمهيدي الرابع من البطولة ذاتها. 

 

قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة من احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وتلقى نادي الزمالك عرضا من فريق تيخوانا المكسيكي الذي يدربه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للأبيض، يفيد برغبتهم في ضم حسام عبد المجيد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك حتى الآن يرفض العرض المقدم لحسام عبد المجيد بسبب ضعف المقابل المادي، إلا أنه في حالة زيادته قد يدرس النادي بيع اللاعب.

 

سر رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سر تمسك القلعة البيضاء في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي.

ويرغب الزمالك في ضم أحمد ربيع خلال الميركاتو الشتوي الجاري من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وأشار المصدر إلى أن أمير عزمي مجاهد المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس هو من طرح فكرة التعاقد مع اللاعب.

 

الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي، تعيين مهند قاسم لإدارة المباراة مباراة عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة خليجي 26، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد جابر الأحمد.

لجنة الحكام ببطولة خليجي 26، استقرت على تعيين الحكم العراقي مهند قاسم لإدارة مباراة منتخب عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل".

 

الأهلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على ملعب 5 جويلية في الجزائر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد 

دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مجلس الإدارة إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025 لبدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: يدعو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجلس إدارة النادي إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025، الساعة 5:30 مساءً، من أجل بدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

 

الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا 


أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا بشأن أزمة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز بـ دوري أبطال أفريقيا يتضمن عدد وسعر التذاكر المطروحة وموعد وأماكن بيعها.

وقال الترجي في بيانه عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك " يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت هذا اليوم مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة خلال مباراتنا أمام  بيراميدز يوم الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب.

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مارسيل كولر الأهلي شباب بلوزداد متولي حسين عمال المنصورة

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