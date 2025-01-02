كولر: لن نمكن شباب بلوزداد من تحقيق نتيجة إيجابية

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر يخوض غدا مباراة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد، مؤكدا أن المنافس فريق قوي ويمتلك عناصر جيدة وأن صعوبة المباراة تضاعفت، في ظل موقف شباب بلوزداد، في المجموعة والذي وضعه تحت ضغط كبير.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن شباب بلوزداد أظهر في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمعه مع الأهلي بالقاهرة أنه فريق يؤدي بقوة، كما قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني للمباراة التي جمعته مع أورلاندو بيراتس، رغم الخسارة، وهو ما يستلزم من الأهلي العمل بتركيز شديد خلال مباراة الغد.



وأكد أن “الأهلي جاهز للمباراة، وتمت دراسة كل الاحتمالات، خاصة أن شباب بلوزداد سوف يسعى بكل بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجماهير؛ ولكننا قادرون على تجاوز المباراة وتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنقطة التعادل”.



وأشار كولر إلى أنه تحدث مع اللاعبين عقب مباراة الفريقين بالقاهرة، وشدد على ضرورة طي هذه الصفحة والعمل بكل تركيز في مباراة الفريقين غدا، مؤكدا أن الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة.



وعن الغيابات في صفوف الأهلي قال كولر إنه اعتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف، وأن الفريق يمتلك قائمة كل لاعبيها على نفس المستوى، ومن الوارد حدوث بعض الإصابات؛ نتيجة لضغط المباريات، وأنه دائم الحديث مع اللاعبين في هذه النقطة لتجاوزها وتقديم المستويات التي تليق بفريق في قوة وحجم الأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين فدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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