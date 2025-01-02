الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

ناجي وعاشور يمثلان التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام المختارين لإدارة مواجهات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا خلال شهر فبراير المقبل.

وضمت القائمة 65 حكما، وشهدت تواجد حكمين مصريين، هما محمود ناجي "حكم ساحة" ومحمود عاشور "VAR".

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتحتضن كينيا، وأوغندا وتنزانيا نهائيات بطولة  أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، في الفترة المُمتدة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

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