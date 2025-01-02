سر رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سر تمسك القلعة البيضاء في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي

ويرغب الزمالك في ضم أحمد ربيع خلال الميركاتو الشتوي الجاري من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وأشار المصدر إلى أن أمير عزمي مجاهد المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس هو من طرح فكرة التعاقد مع اللاعب.

وجاء طرح اسم اللاعب، بعد أن دربه أمير عزمي مجاهد في فريق السكة الحديد من قبل.

وقال المصدر أن الزمالك متمسك بضم اللاعب في ظل رغبة أمير عزمي مجاهد في ضمه بعد أن أقنع جروس بإمكانيات اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن جروس يثق في رأي أمير عزمي مجاهد ولا يمانع في ضم اللاعب ووضع اسمه ضمن طلباته في الميركاتو الشتوي.

ومن المفترض أن يبدأ الزمالك التفاوض مع فريق البنك الأهلي بشأن ضم أحمد ربيع.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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