الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد

فلورنتيو بيريز
فلورنتيو بيريز

دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مجلس الإدارة إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025 لبدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة. 

بيان رسمي لريال مدريد 

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: يدعو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجلس إدارة النادي إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025، الساعة 5:30 مساءً، من أجل بدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

ويُعتبر بيريز رئيسًا منذ عام 2009، وسيستمر في منصبه حتى عام 2025 بعد فوزه بالانتخابات دون منافسة.

ويعد فلورنتيو بيريز أحد انجح رؤساء النادي الملكي على مر التاريخ من حيث البطولات والتعاقدات الي قام بها للفريق.

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