الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي، تعيين مهند قاسم لإدارة المباراة مباراة عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة خليجي 26، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد جابر الأحمد.

طاقم حكام نهائي خليجي 26

لجنة الحكام ببطولة خليجي 26، استقرت على تعيين الحكم العراقي مهند قاسم لإدارة مباراة منتخب عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل".

نهائي خليجي 26

أصدرت اللجنة الأولمبية البحرينية بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله عن تخصيص 7 طائرات لنقل الجماهير إلى الكويت، لمؤازرة وتشجيع المنتخب في نهائي كأس الخليج أمام عمان.



وكان المنتخب البحريني قد تغلب على الكويت صاحب الأرض 1-0، وتأهل لنهائي "خليجي 26"، ليصطدم بنظيره العماني الذي أطاح بالمنتخب السعودي بعد الفوز عليه 2-1.

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