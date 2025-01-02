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رياضة

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا بشأن أزمة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز بـ دوري أبطال أفريقيا يتضمن عدد وسعر التذاكر المطروحة وموعد وأماكن بيعها. 

بيان الترجي التونسي 

وقال الترجي في بيانه عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك " يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت هذا اليوم مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة خلال مباراتنا أمام  بيراميدز يوم الأحد القادم  بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب.


واضاف " هذا وسيتم بيع التذاكر يوم السبت 4 يناير من الساعة 12:00 ( منتصف النهار ) إلى الساعة الثامنة مساءً بفرع WE في شارع الطيران بمدينة نصر مع اشتراط إظهار جواز السفر واختتم " وقد تم تحديد ثمن التذكرة ب1300 جنيه مصري.

 

بيان نادي الترجي

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا منذ أيام أعلن فيه عدم استجابة بيراميدز لطلبه بشأن التذاكر الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أنصاره أن إدارة النادي وجهت 4 خطابات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة ضد بيراميدز المصري، وطلبت تمكين جماهيرنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة".

وأضاف: "لقد وجه الترجي مراسلة أولى إلى إدارة بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا الخطاب، وجه النادي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وأكمل البيان: "نظرا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز، خاطب الترجي، الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الاتحاد التونسي وذلك يوم 27 ديسمبر

يذكر أن بيراميدز خسر في لقاء الجولة الثالثة ضد الترجي بهدفين دون رد على ملعب رادس.

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