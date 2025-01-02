أخبار الاقتصاد اليوم: الهواتف المعفاة من الرسوم بعد تطبيق الضريبة.. ارتفاع أسعار الذهب وتراجع سعر الدولار.. 1.7% زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع بنحو 15 جنيها في ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع.

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية

سيارات هافال، شهدت أسعار السيارات بداية العام الجديد. 2025، ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، لكن عكس ما جرت العادة تراجعت أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025 في السوق المحلي بقيمة تصل نحو 60 ألف جنيه.

أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات هافال طرازات 2025، تراوحت قيمة التراجع ما بين 50 الي 60 الف جنية، بالتزامن مع مطلع العام الجديدة 2025، ويساهم في تحسين المبيعات داخل السوق المصرية.

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم، تراجعت أسعار الدولار بنحو 7 قروش بختام تعاملات اليوم بالبنك المركزى الخميس 2 يناير 2025.

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.70 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.72 جنيهًا للشراء و50.82 جنيهًا للبيع.

إقبال كبير من الزائرين على "متحف البريد المصري"

شهد متحف البريد المصري بميدان العتبة اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المتوافدين على المتحف، وذلك خلال فتحه بالمجان في عيد البريد المصرى الذي يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث توافد الزوار من جميع الاعمار على المتحف لمشاهدة مقتنياته التاريخية النادرة وحضور الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال التي نظمها المتحف.

مواعيد عمل متحف البريد

استقبل متحف البريد الزوار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البريد المصري كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال؛ بما يمكّنهم من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم البريد الذي يوافق الثاني من يناير من كل عام.

الإحصاء: 1.7% زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي خلال 2023/ 2024

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الخميس، "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2023/2024".

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:

الإجمالي العام:

28,5 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2023/2024 مقابل 28,0 مليون تلميذ عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 1,7% من إجمالي التلاميذ.

1,05 مليون مـدرس عــام 2023/2024 مقابل 1,10 مليون مـدرس عام(2022/2023) بانخفاض بلغ نسبته 4% من إجمالي المدرسين.

73,2 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2023/2024 مقابــل 71,8 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 2 %.

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن فرض رسوم على الهواتف وارد الخارج ليس هدفه التضييق على المواطنين، ولكن تهدف تلك القرارات إلى المساهمة فى توطين صناعة التكنولوجيا المعلومات، حيث تقوم 6 شركات عالمية بصناعة الهواتف المحمولة فى مصر، وبالتالى فمن المهم حمايتها من ظاهرة تهريب الهواتف.

تنظيم الاتصالات: لدينا 6 مصانع تنتج 10 ملايين هاتف سنويًا

وأضاف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلك المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تزيد على 10 ملايين هاتف، وتوفر آلاف من فرص العمل، وتقلل قدرة الشركات على الإنتاج في ظل وجود قنوات غير شرعية، حيث تضع عملية تهريب الهواتف الشركات المصنعة محليا في أوضاع صعبة.

تنظيم الاتصالات: قرار ضريبة الهاتف جاء بعد رصد شكاوى من المستثمرين حول صعوبة التوسع في استثماراتهم

كما أن دخول الموبايلات المهربة أهدر على الدولة رسوم القيمة المضافة والجمارك، كاشفا أنه تم رصد ١٣ محاولة تهريب للأجهزة، كما أن هذه القرارات جاءت بعد شكاوى عديدة من المستثمرين حول صعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة في ظل وجود الهواتف المهربة.

وحول “تطبيق تليفونى” قال إن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق تليفوني، كما تم القيام بـ 7.5 مليون عملية استعلام عن رسوم الهاتف المحمول، كما تم رصد تشغيل 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف تليفون سامسونج خلال يوم واحد فقط.

خبراء الأمن السيبراني يحذرون مستخدمي الهواتف من تهديدات بطاقات "إن إف سي" الخبيثة

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية من تهديد متزايد، وهو التلاعب ببطاقات NFC حيث يمكن أن يؤدي هذا التكتيك، والذي لا يلفت الانتباه في كثير من الأحيان، لتعريض المستخدمين لهجمات تصيدية، وبرمجيات خبيثة، وسرقة البيانات بمجرد نقرة بسيطة على هواتفهم.

انتشار بطاقات NFC

ويستخدم نسبة كبيرة من المتسوقين المحفظة الإلكترونية في الهواتف المحمولة كنظام دفع لا تلامسي عند شراء السلع، مما يستبدل بطاقات الائتمان أو بطاقات التذاكر الإلكترونية الذكية حيث تعتمد الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتوفير راحة أكبر واتصال أفضل للمستخدمين.

إصدار بطاقة تذكارية احتفالا بعيد البريد المصري

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بيوم البريد، الذي يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث تأسس البريد المصري في الثاني من يناير ١٨٦٥م، ومنذ ذلك الحين اتخذ البريد المصري ذلك اليوم عيدًا له.

طبيعة الاحتفال بيوم البريد

قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن عيد البريد هذا العام له طبيعة خاصة، حيث نحتفل فيه بمرور ١٦٠ عامًا على إنشاء البريد المصري، هذه المناسبة التي تعكس مدى عراقة مصر وتاريخها الطويل في مجال التواصل والخدمات البريدية، فقد تأسست البوسطة المصرية في ٢ يناير ١٨٦٥ - في عهد الخديوي إسماعيل- ليصبح هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ البريد.

ومنذ ذلك الوقت والبريد المصري يحقق نجاحات خُلدت في تاريخ الوطن وأصبح من الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين، واستطاع أن يكون حلقة وصل أساسية في خدمة المواطنين، عبر مجهود مشرف لعاملين شُغلهم الشاغل خدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم؛ حتى أصبح البريد المصري مثلًا يُحتذى بين الهيئات والمؤسسات البريدية حول العالم.

البورصة تربح 29 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات 2025

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

تداولات البورصة بنهاية 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

الرقابة على الصادرات: إصدار 152 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة خلال 2024

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم إصدار (152) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول أفريقية وعربية منها تونس والمغرب والكويت والجزائر والسعودية والأردن ونيجيريا والبرازيل وروسيا والإمارات لعدة منتجات منها الصابون ومواد العناية الشخصية خلال عام 2024.

وتقوم وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بوضع الشروط والإجراءات والقواعد الملازمة والمنفذة لإصدار شهادات البيع الحر المصدرة للخارج واعتمادها من وزير التجارة والصناعة.

إصدار شهادات البيع الحر

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

الرقابة على الصادرات: إصدار 4 قرارات للتيسير على المستوردين والمصدرين خلال 2024

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن صدور 4 قرارات إدارية خلال عام 2024 لدعم مجتمع المصدرين والمستوردين.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إصدار قرارات بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

2- إصدار قرار لعمل التسجيلات التجارية بالعمل أيام السبت من كل أسبوع واعتباره يوم عمل رسمي.



3- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.



4- العمل على تحسين زمن الافراج الجمركي.

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة على الهواتف المستوردة، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أنواع وموديلات الهواتف التي لا ينطبق عليها الرسوم؛ ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز أنواع الهواتف التي لا يتم دفع رسوم عليها.

الهواتف التي تم تصنيعها في مصر معفاة من الرسوم

مع صدور قرار تطبيق الرسوم فإنه من المتوقع أن يزداد الاقبال على الهواتف التى لاينطبق عليها دفع الرسوم، وهي في المقام الأول الأجهزة المصنعة محليًّا، فالكثير لايعرف أن معظم الشركات بدأت في تصنيع الهواتف محليًّا، ولعل أبرزها ماركات (شاومي وفيفو وانفينكس ونوكيا وعدد من موديلات سامسونج وأوبو) وكلها مكتوب عليها صنع في مصر وهي الأجهزة التي لن تشهد أسعارها أي تحرك.

أما أكثر أنواع الأجهزة التي ينبغى الحذر والتأكد من دفع التاجر للرسوم، فهي الأجهزة باهظة الثمن وتشمل أجهزة آيفون وأجهزة سامسونج فئة s ذات الضمان الدولي، كما تشمل أي جهاز ليس له ضمان محلي ويجب على المشتري التأكد تمامًا من أن الجهاز تم دفع الرسوم له.

وتزامن قبل صدور وتطبيق القرارات رسميًّا حالة من الفوضى في سوق الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، حيث استغل التجار خوف المشترين، وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بزيادات تصل لـ 30٪ وهي أرقام كبيرة خاصة أن معظم الزيادات تخص هواتف الفئة العليا آيفون وسامسونج فئة s المستوردة، حيث قفز على سبيل المثال سعر آيفون 15 من 35 ألف جنيه إلى أسعار تتراوح بين 49 ألفا و60 ألفا في التوكيلات المعتمدة، كما أن بعض المتاجر الكبرى أوقفت بيع الهواتف تمامًا وأزالت الهواتف من مواقعها الإلكترونية.

وبالنسبة للهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام الحالي فقد أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وزير الصناعة: المجلس الوطني للاعتماد بوابة رئيسية للصادرات المصرية

زار الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مقر المجلس الوطني للاعتماد بالمعادى حيث عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات المجلس استعرض خلاله مهام المجلس وأهدافه وهيكل المجلس والبنية التحتية للجودة فى مصر، وآليات ومتطلبات وخطوات الاعتماد للجهات المختلفة والجهات الدولية والإقليمية التي حصل المجلس على عضويتها والدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها المجلس.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة نحو المضي قدما لإصدار تشريعات قانونية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بقيام كافة الجهات بالحصول على الاعتماد من المجلس وفقًا للدور المنوط به.

وأشار إلى حرص الصناعة على التأكد من التزام كافة الجهات بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات.

كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.

هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم. وتعد تلك الصفقة هي أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة.

وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

وتبلغ قيمة الشريحة (A) 62,5 مليون جنيه ومدتها 34 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة (C) 282,5 مليون جنيه ومدتها 82 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

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