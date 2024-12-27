البريد تطلق حساب "سوبر توفير" بفائدة 14٪

أطلقت الهيئة القومية لـ البريد المصري حساب توفير جديدًا للأفراد بعائد سنوي 14%، يضاف إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر.

مزايا حساب البريد

يتسم هذا الحساب بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات جميع العملاء، منها الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع إمكانية صرف العائد بصفة شهرية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد استثماراتهم بانتظام، ويمكن للعميل فتح أكثر من حساب، وبحد أدنى قدره 300 جنيه لفتح الحساب.

ويحتسب العائد فور وصول الرصيد إلى 100 ألف جنيه، كما يمكن فتح الحساب للأبناء القُصّر، بما يعكس التزام البريد المصري بدعم الادخار وتعليم الأطفال أهمية الادخار في سن مبكرة، بالإضافة الي الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR).

ويمكن فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من 4600 مكتب بريد؛ وللاستعلام عن الحساب الجديد يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري 16789.

التحديث المستمر للمنتجات

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن طرح حساب التوفير الجديد يأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى التحديث المستمر للمنتجات ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية، من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارًا توفر أفضل الخدمات المالية لعملاء البريد المصري".

اشارت إلى أن هذا الحساب يعد إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري إلى جانب حساب التوفير ذي العائد السنوي والحسابات الجارية وباقة الخدمات المالية غير المصرفية.

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