الإثنين 23 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 2 قرش، مقابل الجنيه ببداية حركة تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 ليسجل 51 جنيها للبيع فى بعض البنوك المصرية. 

 

أسعار الدولار

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

الدولار
الدولار

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.90 جنيه للشراء و51  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

 

الدولار 
الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

 

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