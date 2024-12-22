إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة التواصل مع المستهلكين

أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، ويأتي ذلك إيمانًا من جهاز حماية المستهلك بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين.

يأتي ذلك تماشيا مع خُطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود الجهاز في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأضاف الجهاز أن التطبيق يأتي ضمن خُطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مضيفًا إلي أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوي والبلاغات علي مدار الساعة فضلًا عن إمكانية التعرف علي كافة خدمات الجهاز الرقمية والتعرف علي إستداعاءات السلع والمنتجات في كافة القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.

وقال رئيس الجهاز، تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.

وأشار ابراهيم السجيني، الي أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية، يُعد خطوة هامة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين، نظرا لما كان موجود من قبل وهو اقتصار التواصل لتسجيل الشكوي / البلاغ عبر الخط الساخن من خلال ( الخط الأرضي فقط ) وبذلك أصبح بإمكان المواطنين تسجيل / متابعة الشكاوي والبلاغات عبر التطبيق علي مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ايمانًا منا بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.

الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسئولياته وتمكينه من إتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، مما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه،وهذا وبدوره ينعكس علي خفض معدلات الشكاوي الواردة من المواطنين.

وفي سياق مُتصل، أشاد رئيس الجهاز بالدور العظيم الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء ال Mobile Application والذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية وبحثية، خاصة في المجالات الإقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك.

وأشار إلى أن هذا التطبيق، يأتي انعكاسا حقيقيا ل(بروتوكول التعاون)، الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء، في مارس الماضي، والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخري تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك في مجالات توعية المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.