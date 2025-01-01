الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من أمان طفايات الحريق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 قام  المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة  مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزه الإطفاء من حيث المنشآت الإدارية والمعمل وتجهيزاته بمدينة بدر، وذلك لمتابعة العمل، حيث تفقد سير إجراءات العمل وتطوراته على ارض الواقع.

 

 

ويأتى في اطار تنفيذ توجيهات الدولة بأن يكون جميع قيادات الدولة بمواقع العمل على مدار اليوم.

 

 

 

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء المركز على مساحة 2688م² بنسبة بنائية 65%ويتكون من دور واحد (لمعمل اختبار القدرة الإطفائية) بمساحة 288م² ومبنى إداري مكون من 2 دور إداري بمساحة 209م² ودور ثالث من الإنشاءات المعدنية.

 

 

 

ويعد هذا المعمل الاول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية ويهدف إلى التأكد من فحص وأمان طفايات الحريق طبقًا لأحدث المواصفات العالمية.

 

ويأتي هذا من خلال الدور الذى تلعبه  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كمحور رئيسي استراتيجية  وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة لصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.


وأشار النجار إلى  امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات  التحول الرقمي وأحدث أنظمة الاختبار والفحص المطابقة للمواصفات العالمية الذي تتبناه الدولة.

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

كذلك جاءت العديد من الاستفسارات حول إصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر

 التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين
 وتحرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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