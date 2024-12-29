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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا “بيع”، 4251 جنيهًا “شراء”. 
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا “بيع”، 3720 جنيهًا “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3205 جنيهات “بيع”، 3188 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا “بيع”، 29760 جنيهًا “شراء”.

 

ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

 

سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات.

 

 

وتترقب الأسواق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعام 2025.

وخلال الأسبوع الماضي، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 إلى 2631.9 دولارا للأونصة، لتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.5 بالمئة.

وارتفع الذهب بنحو 28 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.

وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.

توقعات المحللين لأسعار الفائدة

 

ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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