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قبل ساعات من بدء الاختبارات، أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

يتساءل العديد من المتقدمين لوظائف البريد المصري حول، أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024.

يبدا اليوم  الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2024 المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتستمر حتى 9 يناير المقبل وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي".

 

أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024

 

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024، فيتو
أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024، فيتو

 

وقال الدكتور صالح الشيخ: “إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته”، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

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