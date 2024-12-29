الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيرميس: إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح «بداية للتمويل العقاري»

مي حمدي المدير التنفيذي
مي حمدي المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين

أعلنت اليوم إي اف چي  هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه. 

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 

تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 

تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 

تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 

 

 

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلًا عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
 

ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
 

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
 

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.

 

هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولى لـ«طلبات» و«لولو» للتجزئة

إي اف چي هيرميس تعلن استحواذ معارف للتعليم على" ابن خلدون " بالسعودية

 

 

 وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس - راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمويل العقاري الخدمات الاستشارية الشرق الاوسط وشمال افريقيا العضو المنتدب إي اف چي القابضة خدمات التمويل سندات توريق قطاع الترويج

مواد متعلقة

هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولى لـ«طلبات» و«لولو» للتجزئة

هيرميس تطلق خدمات ابتكارية ومتكاملة تغطي 40 سوقًا حول العالم

بالأرقام، 6 شركات للوساطة تتصدر البورصة بنهاية شهر أغسطس بقيمة التداول

البراءة من تهمة وهمية

6 شركات وساطة تتصدر القائمة بقيم التداول بنهاية الأسبوع

بعد قرار وزارة التعليم.. هل يستطيع أولياء الأمور إرجاع الكتب الخارجية للمواد الملغاة؟.. التجار يوضحون الموقف في السوق

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وتصدير صناعات كيماوية بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول

ما الفرق بين الشح والبخل؟
ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية