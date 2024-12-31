الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أول رد من الصين على اتهام واشنطن بتنفيذ هجمات سيبرانية ضد وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية،
وزارة الخزانة الأمريكية، فيتو

قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بنج يوي إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتوجبه التهم زورا للصين بهدف تشويه سمعتها.

وأضاف يوي في حديث لوكالة "تاس" الروسية "الصين ترفض بشدة الهجمات الأمريكية ضدها والي تشهر بسمعتها كدولة دون أي أساس واقعي".

وشدد على أن" الصين نفسها هدف للهجمات السيبرانية الدولية وهي تعارض بشكل مستمر جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتكافحها بفعالية".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتشهير بها، والتوقف عن نشر جميع أنواع المعلومات المضللة حول ما يسمى بتهديدات القرصنة الصينية".

وأعرب يوي عن أمله في أن تتخذ الأطراف المعنية نهجًا مهنيًا ومسؤولًا في تقييم الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، وأن تستند استنتاجاتها إلى أدلة كافية بدلا من الافتراضات والاتهامات التي لا أساس لها.

جاء ذلك عقب اتهام وزارة الخزانة الأمريكية الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية للوزارة.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إنها اطلعت على رسالة من وزارة الخزانة إلى الكونجرس الأمريكي، جاء فيها أن شركة BeyondTrust المتعاقدة مع الوزارة أبلغتها باختراق هاكرز لبعض الأنظمة التابعة للوزارة ووصولهم إلى وثائق معينة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين في الفترة الأخيرة بشن هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك اعتراض مكالمات هاتفية لبعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفت باستمرار صحة الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات الأمريكية.

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الصين واشنطن الأمن السيبراني وزارة الخزانة الأمريكية

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