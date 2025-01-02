الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

متحف البريد بالعتبة يفتح أبوابه بالمجان اليوم لهذا السبب

متحف البريد المصري،
متحف البريد المصري، فيتو

قررت الهيئة القومية للبريد فتح متحف البريد اليوم مجانًا للزائرين، بمناسبة الاحتفال بيوم البريد المصري كما تنظم العديد من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال؛ بما يمكّنهم من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة. 

مواعيد عمل متحف البريد 

يستقبل متحف البريد الزوار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم البريد الذي يوافق الثاني من يناير من كل عام.

قالت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "بمناسبة الاحتفال بيوم البريد المصري، قررت الهيئة فتح متحف البريد للزائرين بالمجان بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات، والندوات التعليمية، داخل متحف البريد، والتي تشمل ندوة تعريفية عن أهم إنجازات ومراحل تطور البريد المصري خلال 160 عامًا، إلى جانب العديد من ورش العمل منها: (طرق ترميم الطوابع، وطرق تنظيف المقتنيات الثمينة، وورشة تصميم بعض النماذج المعروضة في المتحف ومعرض رسم مصر)، بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته التاريخية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة". 

وأضافت الباز: متحف البريد المصري يعد واحدًا من أقدم متاحف البريد على مستوى العالم؛ حيث إنه أنشئ منذ عام  ١٩٣٤ ليكون شاهدًا على مراحل تطور البريد المصري منذ عام ١٨٦٥م، وحتى يومنا هذا، وقد تم ترميمه وتطويره بالكامل بهدف إحياء التراث المصري والحفاظ عليه ليسجل تاريخًا من ريادة مصر في مجال البريد بتقنيات حديثة تمزج أصالة الماضي بروح معاصرة، حيث يحتوي متحف البريد المصري على مجموعة مذهلة من المقتنيات البريدية النادرة والطوابع، والتي تجسد التراث البريدي المصري بشكل فريد.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

بالتفاصيل.. الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري 2024


جدير بالذكر ان متحف البريد يقع في ميدان العتبة وقائم على مساحة ٧ آلاف متر مربع ويحتوي على مجموعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية التي توضح تاريخ البريد على مر العصور، إلى جانب أهم الطوابع وإصدارات هيئة البريد منذ إنشائها، ويحكي تطور الكتابة والرسالة في صور مختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ "QR Code" في العرض المتحفي، بجانب الاستمتاع بالمتحف بطريقة "برايل"، كما يضم العديد من الأدوات التي كان يستخدمها الطوافون وسعاة البريد، وتطور الرسائل منذ العصر الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي، بجانب طوابع متفردة تحكي عن البريد الأوروبي والإفريقي والآسيوي والأمريكي والأسترالي، بالإضافة إلى العديد من الوثائق التاريخية النادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد متحف البريد الهيئة القومية للبريد البريد المصري المصري

مواد متعلقة

قبل ساعات من بدء الاختبارات، أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024

دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900، وهذه مواعيد الامتحانات

أول بيان رسمي من البريد عن سبب تأجيل بيع كراسات الإسكان الاجتماعي

ننشر كراسة شروط شقق سكن كل المصريين 5 قبل طرحها غدا بمكاتب البريد(صور)
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 ببداية التعاملات

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

أخبار مصر: 3 أحداث دامية بأمريكا، انخفاض الذهب، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارته، قصة عودة تامر حسني لطليقته

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 02 - 01 - 2025

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

المزيد

انفوجراف

رونالدو ثالثًا.. قائمة اللاعبين الأكثر تهديفًا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية