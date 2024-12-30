بالتفاصيل.. الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري 2024

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الأعداد المطلوبة وعدد من انطبقت عليهم شروط التقديم وذلك للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “فيتو” الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024.

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن وظيفة محام ثالث العدد المطلوب للتعيين 60 محاميا وعدد من انطبقت عليهم شروط دخول الامتحان الإلكتروني بلغ 7632.

أما وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات المختلفة فإن العدد المطلوب 57 مهندسا وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 2077 شخصا.

أما بشأن وظيفة اخصائي بريد ثالث وأخصائي خدمة عملاء ثالث وأخصائي مكتب بريد ثالث فإن العدد المطلوب للتعيين 2583 وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 224,337.

وبدأ السبت الماضي الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2024 المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتستمر حتى 9 يناير المقبل وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي".

وظائف البريد المصري لعام 2024، فيتو

أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2024، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

وقال الدكتور صالح الشيخ: “إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته”، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

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