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خارج الحدود

خبير استراتيجي يكشف عن 3 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

صفقة تبادل الأسرى،
صفقة تبادل الأسرى، فيتو

كشف اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، عن مخطط بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، واستغلاله لكشف أسماء الأسرى كذريعة لعرقلة صفقة التبادل.

سيناريوهات صفقة تبادل الأسرى

وأوضج: أن هناك سيناريوهات مطروحة حول الصفقة أبرزها أنه سيظل الوضع كما هو عليه لأن إسرائيل لديها أهداف مصممة على تحقيقها ومحاولة الحصول على المحتجزين جبرًا بإرادتها وليس بإتفاق.

 

صفقة تبادل أسرى محدودة 

تابع «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أما السيناريو الثاني أن تحدث صفقة محدودة للغاية يحفظ نتنياهو بها ماء وجهه ويحتوي المظاهرات التي تتم، والمعارضة التي تنادي بـصفقة الرهائن، ويحتوي موقف الدولي الذي يطالب إن إسرائيل تتحرك قدمًا في هذه الصفقة.

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صفقة شاملة لتبادل الأسرى

أوضح أن السيناريو الثالث الخاص بالصفقة وهو المستبعد، وهو أن يحدث صفقة شاملة، لأن سيتصادفها تقاربات مع المقاومة لخروج أمن وهذا الأمر مستبعد منذ سنوات، موضحا أن إسرائيل تتحسب من اليوم الثاني في قطاع غزة وهذا الأمر تشمله عدة سيناريوهات.

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صفقة تبادل الأسرى حماس إسرائيل نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي صفقة الرهائن

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