الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: لا تقدم في مباحثات صفقة الأسرى

صفقة تبادل الأسرى،
صفقة تبادل الأسرى، فيتو

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه لا يوجد أي تقدم في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس 


وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت " إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للمطالبة باتمام صفقة التبادل

 

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى 


وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة البث الاسرائيلية صفقة المحتجزين صفقة الأسرى إسرائيل حركة حماس نتنياهو

مواد متعلقة

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى

خبير استراتيجي يكشف عن 3 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة إسرائيلية تفضح نتنياهو: منع إتمام صفقة الأسرى وحماس لم تغير شروطها
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور)

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية