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رياضة

نجم الأهلي يواصل الغياب أمام المصري في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابه عن الفريق خلال لقاء المصري البورسعيدي الذي يجمع بينهما مساء غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، والتي أبعدته عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا. 

ويواصل طاهر  تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث من المقرر أن يعود خلال مدة زمنية تبلغ الشهر من تاريخ الإصابة بناء علي ما حدده الجهاز الفني في وقت سابق.   

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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