تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على تشكيل فريقه لخوض لقاء المصري البورسعيدي غدًا الخميس والمقرر أن يجمع بين الفريقين ضمن مسابقة دوري نايل.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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