أخبار الحوادث اليوم، حقيقة خطف 25 سيدة بعد استدراجهن بالإسكندرية،موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025،إحالة أوراق المتهمين بقتل ممرض الزاوية الحمراء للمفتي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلق شارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين كليا لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال المونوريل اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بخطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية، حيث تم ضبط صاحبة الحساب.

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة عمل تدريبية موجهة لطلبة الجامعات المصرية "الحكومية - الخاصة" خلال الفترة من ( 15-19/12/2024م).. تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة)، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

نشب حريق فى مخازن تابع لشركة أسمدة فى المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية الى مكان البلاغ.

نتيجة كلية الشرطة 2025، أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للمتقدمين الالتحاق بصفوف العيون الساهرة.

انتقل فريق النيابة العامة، لمعاينة موقع نشوب حريق مطعم تفويلة وعدد من الشقق السكنية بمنطقة فيصل، ويستمع إلى أقوال شهود العيان والمتضررين من العقار المحترق.

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الى إستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية من أهله إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

قال أحد شهود العيان على حريق مطعم تفويلة بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، فجر اليوم الأحد، إن الحريق أتى على جميع محتويات المطعم وتسبب في تفحمه بشكل كامل، مشيرا إلى أن المطعم كان يعمل بشكل طبيعي، وفجأة بدأت الأدخنة تتصاعد من داخله وسط حالة من الفزع بين الرواد والعاملين بالمطعم.

قررت الدائرة الثالثة - إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية داعش حلوان إلى جلسة 11 فبراير المقبل.

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

تنتهى اليوم الأحد، مهلة سداد تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025 والتى تبلغ نحو 220 ألفا و300 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.