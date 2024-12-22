خطف 25 سيدة بعد استدراجهن بزعم مقابلات وظائف بالإسكندرية، والأمن يكشف الحقيقة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بخطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية، حيث تم ضبط صاحبة الحساب.

خطف 25 سيدة بعد استدراجهم بزعم مقابلات وظائف

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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