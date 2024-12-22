تنتهى اليوم الأحد، مهلة سداد تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025 والتى تبلغ نحو 220 ألفا و300 جنيه.

الداخلية: انتهاء مهلة سداد تكاليف حج القرعة 2025..اليوم

وكانت فى وقت سابق حددت وزارة الداخلية ؛ السداد سيكون لكامل قيمة تكاليف الحج، بدون تذكرة السفر بالطائرة "جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر"، ويتم السداد لكل فائز على حدا، فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبين")؛ حيث يكون السداد لهم معًا.

ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة قد تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وينتهى السداد اليوم بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر المقبل.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، أشارت إلى أن المواطن الفائز بالقرعة يتقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بجواز سفر دولي مميكن له وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 19/ 2/ 2025 الموافق (20) شعبان 1446هـ، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر)، وكذلك صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/ 2025 ؛ وذلك للحجاج ذكور وإناث الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاما) مواليد 18/ 2/ 1960 وما قبلها، أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، وصورة من شهادة التحـصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المُحدثة لموسم 2024 /2025 المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية، مرفقًا بها الأصل (للاطلاع)، وتُطلب فقط من الحجاج "ذكور / إناث " الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاما) مواليد 18/ 2/ 1960 وما قبلها؛ وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.



وأضافت أنه على الفائز بالقرعة أيضا تقديم تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من احدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلــن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج، وما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودي، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن، والبصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن"، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج، وبيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/ 3/ 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر، وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد، يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام، وتصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

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