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حوادث

غلق شارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين كليا لتنفيذ أعمال المونوريل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلق شارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين كليا لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال المونوريل اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرورالقاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع حسن المأمون بالقاهرة، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

وقال مصدر أمنى بأن الغلق يستمر لمدة 3 أيام إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024إبتداءً من (الساعة 12 صباحًاحتى 6 صباحًا.

وأوضح المصدر الأمنى بانه يتم تحويل الحركة المرورية للمركبات على القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا  من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالًا بشارع الورش فيمينًا محور شينزو أبى فالدوران والعودة إتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.  
 

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أما  القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين إتجاه محور شينزو أبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة إتجاه محور شينزو أبى فيمينا شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

أما  القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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تحويلات مرورية مشروع المونوريل القاهرة شارع إمتداد حسن المأمون مطلع كوبرى سبيل المؤمنين الادارة العامة للمرور القاهرة

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