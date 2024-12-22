نشب حريق فى مخازن تابع لشركة أسمدة فى المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية الى مكان البلاغ.

حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالبحيرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالمنطقة الصناعية بمركز كفر الدوار.

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن الحريق نشب فى مخازن تابعة لشركة شهيرة، وتكافح قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، فيما أصيب شخصين بحالات اختناق.

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