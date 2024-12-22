الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالبحيرة

حريق فى مخازن شركة
حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالبحيرة

نشب حريق فى مخازن تابع لشركة أسمدة فى المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية الى مكان البلاغ.

 

حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالبحيرة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالمنطقة الصناعية بمركز كفر الدوار.

 وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن الحريق نشب فى مخازن تابعة لشركة شهيرة، وتكافح قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، فيما أصيب شخصين بحالات اختناق.

أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة لطلبة الجامعات لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق فى مخازن حريق حافظة البحيرة المنطقة الصناعية الحماية المدنية

مواد متعلقة

أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة لطلبة الجامعات لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول

مشاهد جديدة فى حريق مطعم تفويلة وشقق سكنية فى فيصل

ضبط 15 متهما لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

الأحوال المدنية: استخراج 6628 بطاقة رقم قومى و24610 مصدرًا مميكنًا

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى بالخليفة

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأمن العام يطارد مهربي الدقيق المدعم ويضبط 6 أطنان خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية