محافظ الشرقية يعاين موقع هبوط أرضي بالزقازيق

انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لموقع هبوط أرضي جزئي محدود بالطريق خلف مصنع الزيوت والصابون وأمام مزلقان قوات الأمن بمدينة الزقازيق والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لمعاينته على الطبيعة والوقوف على أسباب حدوثه في حضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لحين رد الشئ لاصله

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للتواجد بموقع الهبوط الأرضي للوقوف على أسبابه مع رفع درجة الإستعداد القصوى لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمواطنين.

إصلاح الهبوط بعد الوقوف على أسبابه

كما كلف محافظ الشرقية المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب مع ضرورة تواجد رجال المرور بالموقع لتنظيم الحركة المرورية وتعديل مسار مرور السيارات بالطريق باعتباره من الطرق الرئيسية بالمدينة.

رفع البنية التحتية للطرق

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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