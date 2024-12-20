الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يعاين موقع هبوط أرضي بالزقازيق

محافظ الشرقية يعاين
محافظ الشرقية يعاين موقع هبوط أرضي

انتقل المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية لموقع هبوط أرضي جزئي محدود بالطريق خلف مصنع الزيوت والصابون وأمام مزلقان قوات الأمن بمدينة الزقازيق والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لمعاينته على الطبيعة والوقوف على أسباب حدوثه في حضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لحين رد الشئ لاصله  

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للتواجد بموقع الهبوط الأرضي للوقوف على أسبابه مع رفع درجة الإستعداد القصوى لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمواطنين.

إصلاح الهبوط بعد الوقوف على أسبابه 

كما كلف محافظ الشرقية المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب مع ضرورة تواجد رجال المرور بالموقع لتنظيم الحركة المرورية  وتعديل مسار مرور السيارات بالطريق باعتباره من الطرق الرئيسية بالمدينة.

محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

رفع البنية التحتية للطرق 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق هبوط أرضي خلف مصنع الزيوت والصابون مدينة الزقازيق

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يلتقي نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة المصرية اليابانية بمركز منيا القمح

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
ads

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

مصدر بالأهلي: الخطيب يستقر على تكليف وليد سليمان بمنصب مدير الكرة

أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

الجماهير الإنجليزية تنصف الفرعون، محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2024

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أسباب فشل صفقة تبادل الأسرى

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية