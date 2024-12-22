شاهد عيان يروي تفاصيل حريق هائل التهم مطعما شهيرا بشارع فيصل (فيديو)

قال أحد شهود العيان على حريق مطعم تفويلة بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، فجر اليوم الأحد، إن الحريق أتى على جميع محتويات المطعم وتسبب في تفحمه بشكل كامل، مشيرا إلى أن المطعم كان يعمل بشكل طبيعي، وفجأة بدأت الأدخنة تتصاعد من داخله وسط حالة من الفزع بين الرواد والعاملين بالمطعم.

وأضاف شاهد العيان في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الحريق بمجرد بدايته بدأ العمال في الخروج من داخل المطعم ،فضلا عن تنبيه سكان العقار الذين بادروا بالنزول فورا من العقار.

وأشار شاهد العيان إلى أن النيران تصاعدت بشكل سريع جدا والتهمت كل محتويات المطعم، فضلا عن اشتعالها ببعض الشقق بالعقار المتواجد به المطعم بمنطقة شارع ضياء بفيصل، مؤكدا أن الأهالي حاولوا في بداية اشتعال النيران إطفاءها إلا أنها كانت قوية ولم يتمكن الأهالي من السيطرة عليها.

وأكد شاهد العيان أن القوات الأمنية حضرت على الفور بصحبة سيارات الإسعاف والإطفاء، مشيرا إلى أن الحريق استمر لمدة 45 دقيقة تقريبا.

ويقوم رجال البحث الجنائي، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق هائل بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وحولته لهيكل فارغ وسببت خسائر بالملايين، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية.

ويفحص فريق المعمل الجنائي مسرح الحريق عقب انتهاء سيارات الإطفاء من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

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