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حوادث

حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان، 8 حالات اختناق وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة اللهب

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع  فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق 

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6 سيارات إسعاف 

وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة حيث أسفر الحادث عن وقوع 8 حالات اختناق وإصابة تم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحاله للمستشفى الجامعي  وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية لعدد 4 حالات بموقع الحريق. 

جار التعامل مع الحريق 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة علي الحريق مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الآن أي بلاغ  بحالات وفيات.

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بلاغ يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم 

وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

 

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السيطرة علي الحريق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المنطقة الصناعية الثالثة مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الدفع بعدد من سيارات الاسعاف

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