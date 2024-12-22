حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان، 8 حالات اختناق وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة اللهب

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

6 سيارات إسعاف

وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة حيث أسفر الحادث عن وقوع 8 حالات اختناق وإصابة تم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحاله للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية لعدد 4 حالات بموقع الحريق.

جار التعامل مع الحريق

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة علي الحريق مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الآن أي بلاغ بحالات وفيات.

بلاغ يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم

وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.