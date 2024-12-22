تاجيل محاكمة 5 متهمين في "داعش حلوان" لـ 11 فبراير

قررت الدائرة الثالثة - إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية داعش حلوان إلى جلسة 11 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجهت للمتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

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