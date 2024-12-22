الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى بالخليفة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الى إستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت استغاثة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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