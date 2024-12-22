الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

مشاهد جديدة فى حريق مطعم تفويلة وشقق سكنية فى فيصل

حريق مطعم تفويلة
حريق مطعم تفويلة

انتقل فريق النيابة العامة،  لمعاينة موقع نشوب حريق مطعم تفويلة وعدد من الشقق السكنية بمنطقة فيصل، ويستمع إلى أقوال شهود العيان والمتضررين من العقار المحترق.

وتحولت العقار إلى فحم كامل نتيجة التهام النيران كافة أجزاء العقار.. وفيما يجرى فحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحريق، كما جرى انتداب لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان سلامته.


تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات حريق هائل لمطعم "تفويلة" بشارع فيصل فجر اليوم الأحد.

ويقوم رجال البحث الجنائي، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

النيابة تبدأ التحقيق فى حريق مطعم تفويلة بفيصل وتستمع لشهود العيان

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بفيصل بعد السيطرة على حريق مطعم تفويلة (صور)

ونجحت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق هائل بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وحولته لهيكل فارغ وسببت خسائر بالملايين، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية.


ويفحص فريق المعمل الجنائي مسرح الحريق عقب انتهاء سيارات الإطفاء من عمليات التبريد  للوقوف على ملابساته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

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