تأجيل محاكمة المتهم في مذبحة المعادي لشهر يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير 2025 للمرافعة.

إحالة المتهم بقتل والديه وشقيقه

وكانت نيابة جنوب القاهرة، أحالت المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لمحكمة الجنايات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، مما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد من ضبطه، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات وتحرر محضر بالواقعة.

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