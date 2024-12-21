وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تقديره البالغ لموقف النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، الذي أعلن تبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه للمساهمة في أعمال تطوير مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف.

مؤتمر تدشين تطوير مسجد السيدة حورية

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمرًا إعلان عن بدء تنفيذ أعمال تطوير مسجد السيدة حورية، أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة، في حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، ونواب مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد وزير الأوقاف بهذه الخطوة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مثمنًا المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم المشروعات التنموية والدينية، مؤكدا أن هذا الموقف النبيل للنائب نادر نسيم يجسد أسمى معاني الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يُعد شرفًا لكل من يساهم فيها.

وزير الأوقاف يشيد بتبرع قبطي لتطوير مسجد

وأضاف وزير الأوقاف، أنه يعتزم استقبال النائب نادر نسيم بمكتبه خلال الأيام المقبلة لتقديم الشكر والتقدير له على هذا الموقف المشرف، ولتكريمه بشهادة تقدير تعبيرًا عن الامتنان لجهوده ومساهمته الكريمة التي تعزز القيم الإنسانية والوطنية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى المكانة الدينية والتاريخية الكبيرة التي يتمتع بها مسجد السيدة حورية، مؤكدًا على أن خطة التطوير تهدف للحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي للمسجد، مع تعزيز دوره كوجهة دينية وسياحية، مشيدًا بدعم المحافظ والمجتمع المدني، وخاصة مؤسسة "مساجد"، التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير مساجد أهل البيت.

تفاصيل تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف

ومن جانبه أوضح محافظ بني سويف، أن خطة تطوير المسجد تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة "مساجد"، حيث تشمل الخطة أعمال الترميم والصيانة مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمسجد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمصلين والزوار.

ويُعد مسجد السيدة حورية من أبرز المساجد التاريخية في بني سويف، ويحظى بمكانة خاصة بين سكان المحافظة وزوارها، ما يعزز مكانته كمَعْلَم ديني وثقافي وسياحي بارز.

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