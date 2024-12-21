وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة.

جاءت الزيارة بهدف التأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن جولات الوزير الميدانية لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

وذلك في حضور كل من: بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، والدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، إلى جانب نقيب الأطباء بالمحافظة الدكتور عماد البنا، وعميد كلية الطب بجامعة بني سويف الدكتور خالد الحديدي، والدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمديرية ونواب ومساعدي الوزير.

وشملت الجولة زيارة عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، منها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم قسطرة ورعاية القلب. وخلال الجولة، تم تقديم عرض موجز حول طبيعة العمل بالمستشفى، الذي أُنشئ عام 2002 على مساحة 4500 متر مربع، ويضم ثلاثة مبانٍ.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى 304 أسرة موزعة على مختلف الأقسام، منها 175 سريرًا داخليًا، 6 أسرة للاستقبال، 9 أسرة للعناية المركزة، و7 أسرة لقسطرة ورعاية القلب. بالإضافة إلى 5 أسرة لعناية الأطفال، و36 للعلاج الكيميائي، و32 للغسيل الكلوي، و14 للحضانات. ويبلغ إجمالي القوى العاملة بالمستشفى 1130 فردًا، بينهم 380 طبيبًا بشريًا في 24 تخصصًا، وتخدم المستشفى نحو 1.7 مليون مواطن من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم حوالي 3.7 مليون نسمة، أي ما يعادل 48% من السكان.

وبلغ متوسط التردد الشهري لجلسات الغسيل الكلوي حوالي 1500 جلسة، فيما وصل عدد جلسات العلاج الكيميائي إلى 600 جلسة شهريًا. وبلغ متوسط عدد حالات الدخول الشهرية حوالي 3600 حالة، ومتوسط التردد اليومي على قسم الاستقبال حوالي 140 حالة. أما العمليات الجراحية، فقد وصل عددها إلى 1100 عملية شهريًا، منها 84 عملية قسطرة، وبلغت نسبة الإشغال الشهري بالمستشفى حوالي 80%.



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