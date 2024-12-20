الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف

افتتاح مسجد ببني
افتتاح مسجد ببني سويف، فيتو

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، في افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحماوي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله. 

 

إنشاء مسجد جديد بالجهود الذاتية

حيث افتتح على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، المسجد المقام على مساحة 300 مترًا، "إنشاء جديد" بتكلفة 2.4 مليون جنيها "جهود ذاتية" وذلك بحضور: النائب محمد رجب عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد خليل رئيس قرية بليفيا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.
 

جولة تفقدية لسكرتير بني سويف 
 

وفي سياق آخر، قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد مبحافظة بني سويف، بجولة تفقدية شملت عددًا من مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة الحالة العامة للنظافة وإزالة إشغالات الطريق العام، في تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المرور.

 

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