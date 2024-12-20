الكشف والعلاج بالمجان لـ1115 مريضا ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة، وتهدف القوافل إلى تقديم خدمات طبية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية لتوفير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح محافظ بني سويف، خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، أن قافلة طبية استمرت لمدة يومين (الأربعاء والخميس 18 و19 ديسمبر) بقرية العجرة التابعة لمركز ببا، قدمت خدماتها من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والعظام.

كشف وعلاج بالمجان لـ1115 مواطنا

وقد أسفرت القافلة عن الكشف على 1115 مريضًا، وصرف العلاج لهم مجانًا، عقد ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ204 مواطنين، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 3075 خدمة.

جدير بالذكر أن القافلة نفذت تحت إشراف القوافل العلاجية بمديرية الصحة بـ بني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

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