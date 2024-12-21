السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف، فيتو

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى ناصر والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفى، ضمن خطة الدولة التى تنفذها الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

 

أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

ويتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بني سويف  أعمال تطوير المستشفى، والذي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع، بطاقة إجمالية 227 سريرا تتنوع ما بين: أسرة لإقامات المرضى ورعاية مركزة، حروق ورعاية حروق، رعاية أطفال، حضانات.

 

وتتضمن عمليات رفع الكفاءة المبنى القائم: العيادات الخارجية، وسكن أطباء وإداري، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المبنى المستجد المكون من دور أرضي و4 علوي، ويشمل رعايات مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، وغرفة الغازات، وثلاجة حفظ الموتى، والتعقيم، والنفايات، والمطبخ والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين.

 

148 سرير طاقة مستشفى ناصر 

وتتضمن أعمال التطوير بالمستشفى  148 سرير إقامة داخلي، و37 عناية مركزة، و9 عناية أطفال،و4 عناية حروق، و20 حضانة مبسترين، بالإضافة إلى 36 جهاز غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات مجهزة، و2 غرفة ولادة طبيعية، وكذلك غرفة أشعة "مقطعية وسينية ورنين وايكو وسونار". 

 

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بمركزي ناصر وإهناسيا

الكشف والعلاج بالمجان لـ1115 مريضا ببني سويف

بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية ببني سويف

سكرتير بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة

محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بإهناسيا

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف وزير الصحه دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحةوالسكان خالد عبد الغفار وزير الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحمّاوي ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بمركزي ناصر وإهناسيا

الكشف والعلاج بالمجان لـ1115 مريضا ببني سويف

بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية ببني سويف

سكرتير بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

المزيد
الجريدة الرسمية