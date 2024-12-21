وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى ناصر والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفى، ضمن خطة الدولة التى تنفذها الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

أعمال تطوير مستشفى ناصر العام

ويتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بني سويف أعمال تطوير المستشفى، والذي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع، بطاقة إجمالية 227 سريرا تتنوع ما بين: أسرة لإقامات المرضى ورعاية مركزة، حروق ورعاية حروق، رعاية أطفال، حضانات.

وتتضمن عمليات رفع الكفاءة المبنى القائم: العيادات الخارجية، وسكن أطباء وإداري، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المبنى المستجد المكون من دور أرضي و4 علوي، ويشمل رعايات مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، وغرفة الغازات، وثلاجة حفظ الموتى، والتعقيم، والنفايات، والمطبخ والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين.

148 سرير طاقة مستشفى ناصر

وتتضمن أعمال التطوير بالمستشفى 148 سرير إقامة داخلي، و37 عناية مركزة، و9 عناية أطفال،و4 عناية حروق، و20 حضانة مبسترين، بالإضافة إلى 36 جهاز غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات مجهزة، و2 غرفة ولادة طبيعية، وكذلك غرفة أشعة "مقطعية وسينية ورنين وايكو وسونار".

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