الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات بمركزي ناصر وإهناسيا

سكرتير بني سويف في
سكرتير بني سويف في جولة تفقدية، فيتو

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، بجولة تفقدية شملت عددًا من مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة الحالة العامة للنظافة وإزالة إشغالات الطريق العام، في تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المرور.

 

وشملت الجولة مركزي ناصر وإهناسيا وعددًا من شوارع مدينة بني سويف، وخلال الجولة، تم رصد عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، بجانب إزالة التعديات التي تعيق حركة المارة والسيارات، كما تم التأكيد على ضرورة رفع القمامة بشكل دوري من الشوارع الرئيسية والفرعية، لضمان الحفاظ على البيئة وتحقيق المظهر اللائق.

 

وشدد السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، على أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات المختصة لمواجهة الإشغالات العشوائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، بما في ذلك المحال التجارية والأنشطة المخالفة، تنفيذًا لخطة المحافظة لمكافحة التعديات وتحقيق السيولة المرورية.

 

تأتي هذه الجولات في إطار حرص محافظة بني سويف، على متابعة مستوى الخدمات ميدانيًا وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية لتحسين البيئة العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

 

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